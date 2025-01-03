韓警方搜查務安機場及濟州航空

圖：韓國調查人員2日查看濟州航空失事客機的殘骸。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／據大公報轉編韓聯社報導：韓國全羅南道警察廳2日開始對濟州航空墜機事故有關方進行搜查。濟州航空一架波音737－800客機日前在務安機場降落時失事，造成179人遇難。警方以涉嫌職務過失致死為由，對機場相關部門及塔台、釜山地方航空廳務安辦事處和濟州航空首爾辦事處進行搜查。



韓媒表示，警方的目的是獲取關於務安機場跑道周邊航向信標台合規性的資料、事故發生前機場塔台與飛行員通信內容、失事客機維修紀錄等。目前還沒有具體人員被警方立案調查。警方對濟州航空代表理事金二培等兩名濟州航空高層採取禁止出境措施。警方表示，他們是墜機事故的重要證人。



2日下午，失事客機殘骸再度起火，消防人員迅速將火撲滅，未造成人員傷亡。一名消防官員稱，可能是調查人員在對客機殘骸進行焊接和切割時產生的火花接觸到附近的燃油或其他材料，導致起火。



韓國國土交通部稱，失事客機的一個黑匣子──駕駛艙語音記錄器中提取的數據已於2日上午完成格式轉換，得到的音頻文件將用於事故調查。另一個黑匣子，即飛行數據記錄器在事故中受損，將送到美國進行分析。國土交通部還表示，2日起著手對韓國全國機場的航向信標台等航行安全設施進行實地調查，調查工作預計將持續至8日。