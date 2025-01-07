通用人工智能是第三代人工智能的發展方向

中評社北京1月7日電／據新華社報導，1月6日，“中關村高端科普大講堂”開年第一講在雄安新區舉辦。中國科學院院士、清華大學教授、清華大學人工智能研究院名譽院長張鈸作主旨演講時表示，通用人工智能是未來人工智能的發展方向，大語言模型（LLM）向通用人工智能邁出了關鍵一步。



此次“中關村高端科普大講堂”開年第一講以“人工智能發展的現狀與未來”為核心議題，張鈸院士作了題為《人工智能發展的現狀與未來——邁向第三代人工智能》的主旨演講。



張鈸在演講中表示，第一代人工智能是知識驅動的，第二代人工智能是數據驅動的，但他們都屬於針對特定領域、利用特定模型（算法）、完成特定任務的專用人工智能，因此也被稱為弱人工智能。而目前，我們正處於生成式人工智能的新紀元，大語言模型、多模態生成技術等前沿科技正引領著人工智能領域發生著深刻變革，第三代人工智能將要向通用人工智能的方向發展。



“目前科學界的觀點認為，通用人工智能至少要滿足三個條件：領域無關、任務無關（多任務，包括複雜環境下的複雜任務，達到人類水平）、具有統一的理論。大語言模型（LLM）已經向通用人工智能邁出了一步，但它並沒有完全達到通用人工智能的水平。”張鈸說。