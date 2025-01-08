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中方：敦促美立即解除對中企的非法單邊制裁
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2025-01-08 00:56:30
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京1月8日電（記者 海涵）就美方將騰訊和電池生產商寧德時代列入黑名單一事，外交部發言人郭嘉昆在1月7日例行記者會上就此表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高質量發展。
郭嘉昆表示，中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中國企業的非法單邊制裁和“長臂管轄”。中方將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益，維護自身正當發展權利。
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