外交部：中方願繼續同哈方深化互利共贏合作

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月8日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆在1月7日例行記者會上表示，中國和哈薩克斯坦是山水相連的好鄰居、高度互信的好朋友和彼此成就的好夥伴。新的一年，中方願繼續同哈方加強發展戰略對接，深化互利共贏合作。



有記者提問稱，日前，哈薩克斯坦總統托卡耶夫接受專訪，稱哈薩克斯坦是中國非常重要的戰略夥伴，哈中合作全方位快速發展，已達到永久全面戰略夥伴關係的高水平；發展對華全方位合作是哈優先外交方向，哈中商貿往來密切、發展前景光明；2023年哈中互免簽證協定簽署，對雙方往來產生積極影響，哈民眾得以從全新視角看待中國，見證中國發展，並感受到中國人民的友好情誼。發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，中國和哈薩克斯坦是山水相連的好鄰居、高度互信的好朋友和彼此成就的好夥伴。正如托卡耶夫總統在採訪中所說“哈中合作全方位快速發展”。近年來，在習近平主席和托卡耶夫總統戰略引領和親自擘畫下，中哈各領域合作駛入“快車道”。剛剛過去的2024年是中哈關係又一個“豐收年”，習近平主席成功對哈薩克斯坦進行國事訪問，同托卡耶夫總統就兩國關係達成新的重要共識，為兩國合作注入強勁動力。兩國各層級團組互訪頻繁，經貿合作增勢喜人，產能、互聯互通、農業、新能源等領域合作有序推進，人文合作取得新突破，人員往來再創新高。



郭嘉昆說，新的一年，中方願繼續同哈方加強發展戰略對接，深化互利共贏合作，共同辦好今年的大事要事，將兩國元首共識轉化為更多實實在在的成果，推動中哈關係不斷邁上新台階。



