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外交部回應王星失蹤：將繼續跟進事件進展
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2025-01-08 01:02:08
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京1月8日電（記者 海涵）在1月7日外交部例行記者會上，有外媒就中國演員王星在緬泰邊境失蹤一事提問。外交部發言人郭嘉昆就此表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬求助，並保持密切溝通，正核實情況、開展工作。我們將繼續跟進事件進展，指導駐外使領館做好後續工作。
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