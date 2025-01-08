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外交部回應王星失蹤：將繼續跟進事件進展
http://www.CRNTT.com   2025-01-08 01:02:08


外交部發言人郭嘉昆（中評社　海涵攝）
　　中評社北京1月8日電（記者　海涵）在1月7日外交部例行記者會上，有外媒就中國演員王星在緬泰邊境失蹤一事提問。外交部發言人郭嘉昆就此表示，中國有關駐外使領館已接到當事人親屬求助，並保持密切溝通，正核實情況、開展工作。我們將繼續跟進事件進展，指導駐外使領館做好後續工作。

 


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