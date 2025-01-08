亞洲金融論壇下周舉行　凝聚環球金融新思維

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月8日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第18屆亞洲金融論壇將於1月13至14日在灣仔香港會議展覽中心舉行。香港貿發局昨日舉行記者會，香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇、亞洲金融論壇策劃委員會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹、香港貿易發展局副總裁劉會平及安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱，介紹今屆論壇的詳情，展望2025年金融市場走勢。



許正宇表示：“香港去年在金融巿場做了不少改革創新，亦為進一步推動綠色及可持續金融而公布了《香港可持續披露路線圖》和發表《有關在金融巿場負責任地應用人工智能的政策宣言》。藉著即將舉辦的亞洲金融論壇，我們正好利用這個雲集海外內和本港金融及各界別頂尖人士的場合，向全球展示香港在金融方面的新動能和新優勢，讓與會者在建立網絡的同時，也可以深入瞭解香港如何能在他們尋求新機遇時與他們並肩開拓更多新合作關係和發展領域。”



林慧虹表示：“與2024年相比，今年環球經濟面對更多不確定性，但印度及東盟國家的增長強勁，加上中國內地不斷加大政策刺激措施的力度，今年亞洲（日本以外）國內生產總值（GDP）增速將保持4.4%，遠高於全球平均增長率2.7%。”在這背景下，她表示今屆亞洲金融論壇以“啟動增長新引擎”為主題，聚焦多個具潛力市場包括東盟、中東地區 （尤其是海灣合作委員會成員國） 及香港可以發揮的作用。她續指，香港作為結合內地、國際兩大優勢的城市，在內地企業計劃拓展或投資海外業務的過程中，擔當“出海”中轉站的角色，以及繼續吸引海外人才及投資者，協助內地及海外企業發展。



劉會平表示︰“全球不同經濟體於新一年均面對維持經濟增長的挑戰，香港作為國際金融中心，正發揮‘超級聯繫人’和‘超級增值人’聯通世界的橋樑角色，讓投資者及集資者利用香港專業服務及投資平台，促成合作，締造商機。今屆亞洲金融論壇不但匯聚重量級演講嘉賓及意見領袖，更延續過往的成功經驗，為環球與會人士提供商貿平台，促進國際金融及商業合作，合力啟動增長新引擎。”



據瞭解，香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇將於論壇首日主持兩場主題討論新興前景。在早上舉辦的“主題討論I”，邀請吉爾吉斯總理阿德爾別克.卡西馬利耶夫、來自巴基斯坦、盧森堡等國的財長，以及經濟合作及發展組織（OECD）副秘書長武內良樹，探討各國對2025年的財金政策展望。而下午舉辦的“主題討論II”，邀請多邊組織的領袖，包括亞洲開發銀行副行長（金融及風險管理）Roberta Casali、亞洲基礎設施投資銀行長兼董事會主席金立群，以及東南亞國家聯盟（ASEAN）副秘書長（經濟共同體事務）Satvinder Singh，分享多邊合作對區域經濟發展的觀點。中東演講嘉賓海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）秘書長H.E. Jasem Mohamed AlBudaiwi聯同其他中東地區及本地講者將在由GCC和亞洲金融論壇聯手舉辦的全新環節“海灣阿拉伯國家合作委員會專場”中，深入探討如何促進海灣阿拉伯國家與香港之間的金融合作和投資。