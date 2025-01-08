中評現場：港政商學界探討提升建造效率

論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月8日電（記者 盧哲）由香港地產建設商會與香港經民聯、民建聯合辨的“精簡發展管制措施 提升建造成本效益”論壇7日在香港灣仔潤維創坊舉行。香港特區政府發展局副局長林智文擔任論壇主禮嘉賓，與香港政、商、學界和多個專業學會的代表在論壇上共同探討如何完善土地審批標準、精簡發展流程、提升效率。



香港業界一直關注精簡發展流程，加快建設步伐，減省建造成本。發展局於2024年7月向各決策局及部門發出通告，協助訂定便利措施制度化，並由發展局副局長林智文帶領精簡發展管制督導小組持續地提出改善方案·精簡程序，簡化行政，逐步完善審批流程。



在當天的論壇上，林智文首先發言表示，特區政府於2018年成立由發展局領導的精簡發展管制督導小組，檢視發展項目涉及的審批程序，以及理順各決策局及部門之間與發展相關的規定，並在土地及建設諮詢委員會下成立由專業團體和業界代表組成的聯合小組委員會，提供常設溝通機制，讓業界與政府商討精簡行政審批程序事宜。展局於去年7月，發出通告首次明文規定決策局及部門均需採取“促進者”的思維處理髮展申請及臚列指導原則及良好作業方式。



林智文說，除了約100項已實施的精簡措施，為落實通告要求，決策局及部門在去年第三季起至2025 年，正陸續研究或實施約60項新措施，涵蓋範疇包括推動自行認證、引進更多分階段提交資料的安排、檢視提交和更新技術評估的要求、精簡土地行政程序等。政府會繼續善用聯合小組委員會與業界溝通。