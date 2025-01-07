網評：日喀則地震當務之急是減少人員傷亡

中評社北京1月7日電／網評：日喀則地震，當務之急是最大限度減少人員傷亡



來源：人民網 作者：邱風



1月7日9時5分，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震。縣城及周邊震感十分明顯，震中附近有不少房屋倒塌。



定日縣地震牽動人心，特別是人員遇難消息傳來，更讓人揪心。時間就是生命，救援分秒必爭，當務之急就是救人。把救人放在第一位，全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。



地震發生後，當地已出動包括交通、水利、住建、鄉鎮及駐村幹部等開展救援，同時組織群眾安全撤離，以防餘震影響。



此次地震周邊5公里內的村莊有塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村、美朵村、查吉、拉倉、康窮，20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉。這就給救援隊伍提出了高要求，既要有主攻方向，也要向外圍擴散。哪裡災情危急就衝到哪裡，哪裡有受災群眾就向哪裡衝刺，以高效救援拯救生命，以溫暖措施慰藉受災群眾。



此外，由於時值冬季，牧民主要集中在鄉鎮上生活。再加上受災地區海拔較高等因素，可知救援存在較大難度。為此，更需勠力同心，集結力量，努力克服高原高寒等不利條件，全力投入到救援之中。



地震來襲，面對危急情勢，當地有關部門應積極組織力量鼓勵大家開展自救。同時，還要調配更多力量參與其中。7日9時45分，西藏自治區森林消防總隊前指10人3車帶特勤大隊90人、那曲森林消防大隊65人、日喀則森林消防大隊50人共215人向震中方向機動。隨著救援隊伍迅速挺進，救援力度將持續加大，對受災群眾伸出更有力、更溫暖援手。