許正宇：亞洲金融論壇可展示香港新動能

香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月8日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第18屆亞洲金融論壇將於1月13至14日在灣仔香港會議展覽中心舉行。香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇表示，即將舉辦的亞洲金融論壇，可向全球展示香港在金融方面的新動能和新優勢，讓與會者在建立網絡的同時，也可以深入瞭解香港如何能在他們尋求新機遇時與他們並肩開拓更多新合作關係和發展領域。



許正宇表示，金融論壇將匯聚全球各地金融界的頂尖人物，一起交朋友、建網絡，善用香港在金融及專業服務領域的優勢，探討環球經濟機遇。去年，在國際多元政治環境下全球經濟充滿挑戰，但有“危”，就會有“機”，香港作為全球一個連接內地及國際市場的一個地方，再加上香港人對市場的高度敏感及瞭解，相信在這樣的局勢下反而有所優勢。



許正宇說，香港去年在金融巿場做了不少改革創新，亦為進一步推動綠色及可持續金融而公布了《香港可持續披露路線圖》和發表《有關在金融巿場負責任地應用人工智能的政策宣言》。藉著即將舉辦的亞洲金融論壇，特區政府正好利用這個雲集海外內和本港金融及各界別頂尖人士的場合，向全球展示香港在金融方面的新動能和新優勢，讓與會者在建立網絡的同時，也可以深入瞭解香港如何能在他們尋求新機遇時與他們並肩開拓更多新合作關係和發展領域。

