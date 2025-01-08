林慧虹：香港經濟具有韌性懂得應對風險

滙豐香港區行政總裁林慧虹（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月8日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第18屆亞洲金融論壇將於1月13至14日在灣仔香港會議展覽中心舉行。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，現時經濟前景面對很大不明朗，需要觀望，預料將更頻繁地更新，但香港多年來很有韌性，很懂得應對風險。



林慧虹表示，現時市場定價反映美國今年減息兩次的預期，每次減息0.25厘，但隨著美國當選總統特朗普上任，預測或有變。在聯匯制度下，港元與美元利率走勢方向趨向一致，但兩者步伐或不同，最優惠利率亦取決於香港宏觀經濟、銀行資金成本及業務策略。內地推出的措施主要針對房地產及地方債，上月訪京見到內地經濟環境好轉，亦有一些內地企業在香港上市，反映經濟活動持續。



林慧虹說，預料香港去年經濟增長約2.5%，今年增長約2%，內地經濟去年及今年分別增長約4.9%及約4.5%。經濟前景面對很大不明朗，需要觀望，預料將更頻繁地更新，但香港多年來很有韌性，很懂得應對風險。



林慧虹指出，香港是與內地最大聯繫的國際金融中心，優勢獨特，應繼續做好超級聯繫人的工作。香港在地理及行業方面都有增長機遇，企業及相關部門近年發展東盟及中東市場，並與東盟企業商討合作，香港與東盟維持關係很重要，香港亦要繼續專注推動科技及初創企業發展。

