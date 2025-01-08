劉會平：全球經濟面臨維持經濟增長挑戰

香港貿易發展局副總裁劉會平（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月8日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第18屆亞洲金融論壇將於1月13至14日在灣仔香港會議展覽中心舉行。香港貿易發展局副總裁劉會平表示，全球不同經濟體於新一年均面對維持經濟增長的挑戰，香港作為國際金融中心，正發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”聯通世界的橋樑角色，讓投資者及集資者利用香港專業服務及投資平台，促成合作，締造商機。



劉會平表示，全球不同經濟體於新一年均面對維持經濟增長的挑戰，香港作為國際金融中心，正發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”聯通世界的橋樑角色，讓投資者及集資者利用香港專業服務及投資平台，促成合作，締造商機。今屆亞洲金融論壇不但匯聚重量級演講嘉賓及意見領袖，更延續過往的成功經驗，為環球與會人士提供商貿平台，促進國際金融及商業合作，合力啟動增長新引擎。



劉會平談到，可持續金融和環境、社會及管治（ESG）已成為不可逆轉的大趨勢，更演化成投融資主題，香港亦於今年將全面銜接國際可持續準則理事會（ISSB）的可持續披露準則。ISSB副主席Sue Lloyd聯同其他講者，將在論壇三場不同環節討論採用可持續披露準則如何促進市場對香港資本市場的信賴、COP 29後應對策略及可持續投資的策略等。另外，第二天的專題早餐會將討論轉型金融如何塑造大灣區以至全球的可持續未來。此外，香港貿發局與知識夥伴安永攜手進行聯合市場調查，瞭解亞洲企業和投資者就可持續發展報告、可持續融資及應對氣候變化的準備等各方面的觀點和實踐，調查結果將於論壇首日公布。

