快評：台軍兵源不足　情勢連年惡化

中評社快評／台灣軍方向“立法院”提交的資料顯示，台軍志願役人數2021年底為16萬4884人，2022年減少為15萬9392人、2023年再減少為15萬4686人，2024年6月底統計，志願役人數降為15萬2885人，為2018年以來新低。



另外，台灣軍方公開資料顯示，台軍編現比逐年下滑，自2020年起至今，編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，短短4年減少近10個百分點。根據台軍預算書，2025年志願役官士兵的“預算員額”僅160749人，比2024年劇減5486人，形同一年之內又“蒸發”掉11個聯兵營的志願役人力。



台軍兵源不足，主要受三因素影響。其一是台灣少子化；其二是青年不願當兵；其三是管理出問題，基層軍人壓力大。近年台灣當局大幅提升軍費預算，屢創歷史新高，但台軍招募人數持續銳減，戰鬥部隊受影響最大。



台軍稱，為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3面向努力，包括採取各種人性化管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。



現實是，台軍基層人力不足的問題常年難解，已經形成惡性循環，未來情勢仍將惡化。很多分析都指出，台軍缺人勢必影響戰力，更難與大陸解放軍抗衡。