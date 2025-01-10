中拉“雙向奔赴”合作走深走實

中評社北京1月10日電／據新華社報導，2025年是中拉論壇正式運行10周年。由構想到現實，從理念到行動，中拉論壇已成為推進中拉整體合作、加強雙方發展戰略對接、構建中拉命運共同體的最重要平台。



10年來，在中拉論壇框架內，中國同越來越多拉美和加勒比夥伴攜手，共同構建政治上真誠互信、經貿上合作共贏、人文上互學互鑒、國際事務中密切協作、整體合作和雙邊關係相互促進的中拉關係五位一體新格局，推動中拉合作邁上新台階。



“願美洲豹同中國龍越走越近。”這是越來越多拉美民眾的共同心聲。中拉正在跨越山海“雙向奔赴”，在實現現代化的道路上跑出加速度，不斷豐富中拉命運共同體的內涵和實踐。



政治互信持續增進



“中拉論壇是新生事物，猶如一株破土而出的嫩苗，要長成參天大樹，需要雙方精心培育。”2015年1月8日，在北京舉行的中拉論壇首屆部長級會議開幕式上，習近平主席對中拉論壇的未來寄予厚望。



10年來，中拉雙方充分發揮論壇平台作用，開展治理經驗交流、發展實踐分享、文化交流互鑒，推動平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係行穩致遠。截至目前，中拉論壇已成功舉辦三屆部長級會議，中國與拉共體“四駕馬車”舉行了八輪外長對話會。



隨著中拉論壇機制日臻成熟，論壇所涵蓋的合作領域正在不斷擴大。目前，中拉之間已在中拉論壇框架下形成並運行43個細分專業領域的分論壇，從農業生產到科技創新，從脫貧致富到綠色發展，從災害治理到防務合作，從智庫交流到反腐執法……中國同拉美和加勒比地區的各領域務實合作都取得豐碩成果，政治互信進一步加深。