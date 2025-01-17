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美“星艦”實施第七次試飛 第二級飛船失聯
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2025-01-17 12:44:51
中評社北京1月17日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”16日從美國得克薩斯州發射升空，實施第七次試飛。升空後不久，火箭第二級飛船與地面團隊失去聯繫。
太空探索技術公司直播畫面顯示，發射後該火箭第一級助推器又一次實現發射塔回收，在降落時由發射塔上的機械臂“夾住”，在半空中“捕獲”回收。但火箭第二級飛船隨後與地面團隊失去聯繫，飛船直播畫面中斷。
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