美“星艦”實施第七次試飛　第二級飛船失聯

中評社北京1月17日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”16日從美國得克薩斯州發射升空，實施第七次試飛。升空後不久，火箭第二級飛船與地面團隊失去聯繫。



太空探索技術公司直播畫面顯示，發射後該火箭第一級助推器又一次實現發射塔回收，在降落時由發射塔上的機械臂“夾住”，在半空中“捕獲”回收。但火箭第二級飛船隨後與地面團隊失去聯繫，飛船直播畫面中斷。