康文署放寬入桌球室年齡至八歲

圖：康文署昨日宣布，放寬桌球室入場年齡限制至八歲。圖為早前通過優才計劃落戶成為香港居民的英國桌球名將卓林普。（圖：大公報） 中評社北京1月25日電／據大公報消息，為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，康樂及文化事務署（康文署）昨日（24日）宣布，將接受符合要求的持牌桌球室申請放寬青少年進入桌球室的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至八歲；放寬限制青少年進入持牌桌球室的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球室。有關放寬安排由2月25日起接受申請。



允許穿校服學生入場



政府因應對推動本地桌球運動的意見，由康文署於2024年2月成立了工作小組研究相關合適措施。根據工作小組的討論，康文署會按現行《游樂場所規例》（第132BA章）的相關條文對條件合適的持牌桌球室放寬上述限制。康文署在收到申請後會進行審批，考慮因素包括提交申請的桌球室的營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等。康文署會適時檢討成效。



中國香港桌球總會主席羅永聰表示，康文署新安排邁出重要一步，有助增加青少年到桌球室練習的機會，同時給社會一個訊息，桌球室屬於運動場所，老少咸宜，適合一家人入場消遣。羅永聰希望，康文署檢視成效後，在未來一至兩年內撤銷所有限制，桌球室毋須再提出有關申請，未來任何年齡可以出入桌球室。