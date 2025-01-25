﻿強積金供款入息上下限擬加3000元

圖：有消息指，香港積金局建議上調強積金供款入息的上下限，各加3000港元。（圖：大公報） 中評社北京1月25日電／據大公報消息，有消息指，香港積金局建議上調強積金供款入息的上下限，各加3000港元，即下限增至1.01萬港元，上限則升至3.3萬港元，若方案獲政府接納，最快明年分階段落實，屆時勞資雙方每月最多要額外供款150元。勞工顧問委員會（勞顧會）日前開會討論，有資方擔心目前經濟環境未如理想，新建議會增加企業負擔，希望繼續凍結供款上下限；勞方則支持上調。



勞顧會資方：目前非檢討時機



香港勞顧會資方代表陳偉聰在一個電台節目上表示，目前並非檢討的時機，因經濟仍有不明朗及不穩定情況。



陳偉聰指，去年全年破產宗數較之前一年上升17%，創9年新高，現時的破產宗數甚至較疫情期間更多，而明年5月生效的最低工資機制將改為一年一檢、俗稱“418”的《僱傭條例》“連續性合約”亦將放寬至“468”，雇主經營成本加重，今年稍後落實的取消強積金對衝，令營運更困難。



他認為，目前看不到經濟向好，反而擔心結業潮持續，影響經濟﻿復甦，希望香港積金局維持現行做法，等經濟轉好時再作檢討。



香港勞顧會雇員代表譚金蓮稱，若建議落實，有部分基層員工或毋須供款，而上限亦調升或影響管理層或行政人員每月要多供百多港元，實際加幅不多。



積金局指出，根據強積金法例，積金局須每四年對最低及最高有關入息水平進行最少一次檢討。該局現正進行有關2022年至2026年周期的檢討工作，完成後會提交檢討報告供政府進一步考慮，現階段不會透露詳情。