﻿尼泊爾大幅上調珠峰登山許可費

圖：登山者在尼泊爾為攀登珠峰做準備。（大公報資料圖片） 中評社北京1月25日電／據大公報消息，據《衛報》報導：尼泊爾官員22日宣布，從南坡攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰的許可費將從今年9月起上調36%，這是該國自2015年以來首次調整登山許可費。尼泊爾官方暫未說明漲價帶來的額外收入將用在何處，但許多探險家和環保人士呼籲將這筆錢用於改善山地環境和加強安全措施。



尼泊爾官員稱，珠峰登山旺季春季（3月至5月）的攀登許可費將從1.1萬美元上調至1.5萬美元；淡季秋季（9月至11月）的許可費從5500美元上調至7500美元；鮮有人登山的冬季（12月至2月）和季風季節（6月至8月）許可費從2750美元上調至3750美元。登山許可證的有效期也將從75天縮短為55天。尼泊爾每年發出大約300張登山許可證。一些登山組織者表示，漲價不太可能使探險者望而卻步。



全球14座8000米以上高峰中，有8座位於尼泊爾。外國登山者支付的費用及他們的其他消費是該國重要經濟來源，並創造大量就業機會。登山專業人士長期批評尼泊爾發放過多珠峰登山許可證，卻幾乎沒有採取任何措施來保護珠峰環境或確保登山者人身安全。據報導，在截至2024年的5年裡，尼泊爾軍隊在珠峰和其他幾座高峰上收集了119噸垃圾、14具遺體和一些骨架；珠峰上還有更多垃圾和遺體未被處理。