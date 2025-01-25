中評社北京1月25日電／網評：科技巨頭投資美國AI基建是一場豪賭



來源：大公報 作者：王衍行



全球三大最知名的科技公司承諾，將在美國AI基礎設施建設方面投入5000億美元，這是特朗普政府上台以來最新一項舉措。這一背後，是科技巨頭、政治勢力和產業未來的複雜交織。



當地時間周二（1月21日），美國總統特朗普與軟銀首席執行官孫正義、OpenAI執行長薩姆.奧特曼和甲骨文董事長拉里.埃裡森共同宣布，三家公司正計劃成立一家名為Stargate的合資企業，投入5000億美元用於美國的AI基礎設施建設。



三家公司將向Stargate投資1000億美元，並計劃在未來四年內投資至多5000億美元，預計其他投資者也將加入該合資企業。該合資企業的第一個專案將落在得克薩斯州，最終擴展到其他州份。



這一承諾不僅金額驚人，更是一場科技企業與美國政府協作的戰略布局。正當特朗普政府第二任期的初期，這筆投資似乎在一場政治與科技的交匯中，試圖重塑美國經濟的未來。



“先開槍、後瞄准”的計劃



5000億美元的投資目標堪稱史詩級規模，相當於美國年度國防預算的一半。作為全球最具影響力三大科技巨頭，OpenAI、軟銀和甲骨文無疑希望借助這一巨額投資奠定其在AI領域的長期統治地位。這不僅是一項技術計劃，更是一項經濟和政治戰略。

