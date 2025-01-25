中評社北京1月25日電／網評：“關稅戰”解決不了美國自身問題



來源：大公報 作者：李颖彰



特朗普日前借口由於芬太尼等非法藥物從中國流入美國，建議向中國進口商品加征10%關稅。然而，這種諉過於人的行徑，明顯帶有政治目的，是特朗普政府為逃避承擔國內系統性問題責任和義務之舉，同時暴露出政策背後的經濟與地緣政治算計。這項政策表面上打著公共健康的旗號，實際上是延續拜登政府打壓遏制圍堵中國的行動。倘若落實加征關稅將無可避免損害中美貿易關係、削弱經濟全球化，甚至進一步加劇全球經濟的不穩定性。



美國國內芬太尼等非法藥物氾濫，主要在於其長期政策的失誤。過去數十年間，美國製藥公司大力推廣鴉片類藥物，並在醫療體系內廣泛分發處方，監管機構與醫療系統的失職更助長了全國範圍的藥物濫用。例如，有製藥公司為追求巨額利潤，刻意淡化鴉片類藥物的成癮風險，並通過強勢的市場行銷，將這些藥物推廣至數百萬患者。其行銷策略甚至滲透到小型診所和社區醫生，這些醫療專業人士在被說服後開發更多處方，無形中成為藥物濫用的推手。



此外，監管機構未能對這些行為進行有效監督，導致許多患者在醫療體系內形成對鴉片類藥物的依賴，最終演變成全國性藥物濫用問題。



逃避道德責任甩鍋中國



美國政府對此問題的忽視與作為不足，進一步加劇了問題的嚴重性，甚至令其陷於失控邊緣。這危機的本質，不僅局限於醫療層面，更是一場涉及社會與政治的全方位失敗，直接反映出美國公共政策在長期規劃與應對上的缺失。因此，將問題責任簡單推卸到中國身上，不僅是對國內政策失敗的忽視，更可以說是道德與責任上的逃避，迴避了國內結構性問題的深刻反思，既無助於解決問題，也錯失了真正改革的契機。

