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普京表示願就烏克蘭問題談判但阻力尚存
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2025-01-25 10:57:26
中評社北京1月25日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京24日表示，俄方已準備好就烏克蘭問題進行談判，包括與美國對話，但烏方正在阻礙談判進程。
另據報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在當日舉行的俄羅斯2024年外交成果發布會上說，俄羅斯未見到烏克蘭及西方國家採取任何實質性舉措，為和平談判作準備。
拉夫羅夫說，烏克蘭與西方國家在行動上並未表現出真正致力於和平談判的跡象。相反，西方持續向烏克蘭武裝力量提供軍事援助，關於烏克蘭領導層合法性的爭議依舊懸而未決。
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