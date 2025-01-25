韓國法院拒延拘尹錫悅　尹方要求立即釋放

中評社北京1月25日電／據新華社報導，針對韓國檢察機關提出延長被停職總統尹錫悅拘留期限的申請，首爾中央地方法院24日未予以批准。尹錫悅律師團要求檢方立即釋放尹錫悅。



韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）23日把尹錫悅涉嫌“發動內亂、濫用職權”案移交檢察機關，要求後者提起公訴。韓國檢察機關當天晚些時候向首爾中央地方法院提出申請，要求把對尹錫悅的拘留期限延長至2月6日，以便展開後續調查。



首爾中央地方法院24日表示，以《公調處法》關於“分離調查和起訴”等相關規定為判斷依據，決定對延長拘留尹錫悅的申請不予批准。法院表示，對公調處移交的案件，檢察機關可以判斷是否提起公訴，但沒有繼續調查的理由。



據報導，公調處和檢察機關對尹錫悅的拘留期限存在不同解讀。公調處認為，扣除逮捕適當性審查等日程後，拘留期限將於28日到期。但檢察機關認為，拘留期限將於25日至26日到期。



韓國媒體分析稱，預計檢察機關將抓緊時間，在現有拘留期限內起訴。



另據韓國媒體報導，尹錫悅律師團在法院未批准檢方延長拘留申請後表示，“首爾中央地方法院作出了正確的決定”，檢方“應立即釋放”尹錫悅。



公調處17日以涉嫌“發動內亂、濫用職權”向首爾西部地方法院申請對尹錫悅的拘留令。韓國首爾西部地方法院19日凌晨批准拘留令。