外交部：中瑙復交以來兩國關係蓬勃發展

中評社北京1月25日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧24日表示，中國和瑙魯復交以來，兩國關係蓬勃發展，雙方各層級交往日益密切，各領域務實合作全面展開。這充分證明在一個中國原則基礎上同中國建立和發展關係，是人心所向、大勢所趨，符合兩國和兩國人民的根本利益。



當日例行記者會上，有記者問：今天是中國和瑙魯復交一周年。中方如何評價一年來中瑙雙邊關係發展？對兩國關係下步發展有何期待？



毛寧表示，一年前，中國和瑙魯在一個中國原則基礎上恢復大使級外交關係。復交以來，兩國關係蓬勃發展，取得豐碩成果。雙方各層級交往日益密切。去年3月，瑙魯總統阿迪昂成功對中國進行國事訪問，習近平主席同他會談，雙方一致同意加強政治互信和互利合作，做相互尊重、共同發展的好朋友、好夥伴。去年9月，王毅外長在紐約聯大期間會見瑙魯外長安格明，就進一步深化兩國友好關係交換意見。去年12月，瑙魯議長斯蒂芬率團訪華，全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧分別同他會談會見。一年之內，瑙方全體內閣部長均已訪華。



“一年來，雙方各領域務實合作全面展開。”毛寧說，中方支持瑙方購買貨船以保障瑙魯物資供應，中國企業生產的新能源公交車助力瑙魯實現節能減排目標，中國“光明行”醫療隊為瑙魯白內障患者帶去福音，多批瑙魯各界人士和留學生來華學習培訓。可以說，越來越多的瑙魯民眾正在感受到兩國復交的紅利。



毛寧表示，中瑙關係快速發展的事實充分證明，在一個中國原則基礎上同中國建立和發展關係，是人心所向、大勢所趨，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方願同瑙方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，進一步鞏固政治互信、深化務實合作，推動中瑙關係不斷取得新發展，更好造福兩國人民。



“我們也相信，世界上越來越多的國家將作出符合時代潮流的正確決定。”毛寧說。