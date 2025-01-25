美國“退群”本質是“合則用不合則棄”

1月21日，在美國休斯敦，車輛在大雪中行駛。近日，冬季風暴襲擊美國南部。陳晨 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月25日電／1月20日，美國總統特朗普在上任首日就掀起一場“MAGA”（讓美國再次偉大）旋風。他即刻簽署一系列令世界“咋舌”的行政命令，包括宣布能源緊急狀態、將“墨西哥灣”改為“美國灣”、廢除非法移民和持臨時簽證者子女的“出生公民權”，以及世人熟知的“退出《巴黎協定》”和“退出世界衛生組織”。



《巴黎協定》是全球178個締約方為應對氣候變化而共同簽訂的國際條約。2020年，在特朗普第一屆任期內，他就質疑全球氣候變暖並宣布美國退出《巴黎協定》。但次年，拜登在入主白宮後的首日就簽署行政令，重返《巴黎協定》。此外，特朗普在2020年還作出退出世界衛生組織的決定。但由於該決定須在一年後生效，“退群”進程隨後被拜登政府及時“叫停”。此番特朗普卷土重來，迅速推翻拜登此前的行政令，誓將“退群”進行到底，為世界上演了一場“二進二出”的抓馬劇情。



兩任美國總統之間的這場“拉鋸遊戲”，將國際條約和聯合國組織視同兒戲，嚴重傷害了全球治理體系，並大大削弱美國的全球領導力和公信力。



當今世界正面臨著層出不窮的全球性挑戰，氣候變化、疫情、地區衝突等危機接踵而至。面對這些全球性挑戰，世界各國必須團結協作加以應對，任何國家都無法獨善其身。美國若一味堅持“美國優先”的單邊主義路線，拒絕履行自身應負的國際義務，終將會為其不負責任的“退群”行為埋單。



美國目前是全球第二大碳排放國，占全球碳排放總量的14%。且自1800年以來，美國的累計溫室氣體排放量為4219億噸，位列世界第一，幾乎是中國的2倍和歐盟27國的總和。因此，美國對於全球氣候變化負有不可推卸的責任。近年來，全球極端天氣災難頻發，平均氣溫屢創新高，《巴黎協定》所設定的溫控目標愈加遙不可及。這些鐵一般的事實，豈容輕率質疑？