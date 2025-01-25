美法官攔下“廢除出生公民權”總統行政令

特朗普上台後立即收緊移民政策，引起反彈。（圖片來源：法新社） 中評社北京1月25日電／據大公報報導，據美聯社報導：一名聯邦法官23日發布臨時禁令，叫停美國總統特朗普簽署的廢除“出生公民權”行政命令，並批評該行政命令“公然違憲”。特朗普表示將提起上訴。美國司法部稱，它將“積極捍衛”特朗普的行政命令。案件或最終上訴至美國聯邦最高法院。



全美各地22個州和一些移民權利組織就特朗普的行政命令提起至少5宗訴訟，其中一宗由華盛頓等4個州在西雅圖提出的訴訟23日首先舉行聽證。法官考夫諾爾指出，美國憲法第十四修正案明確保障出生在美國土地上所有兒童的公民權，特朗普廢除“出生公民權”的行政命令明顯違憲。他發布臨時禁令阻止該命令生效，以便在接下來的法律辯論中進行進一步審查。禁令有效期為14天，適用於全美範圍。



美國司法部聲稱，將“積極捍衛”特朗普的行政命令，並表示這項命令“正確解釋了第十四修正案”。“出生公民權”在美國已有100多年歷史，保證在美國出生的所有人都享有公民身份，無論其父母是否有合法身份。這意味著無論是持有旅遊、工作或其他簽證的在美人員還是非法入境者，只要在美國產子，這個孩子就可以成為美國公民。特朗普20日簽署的行政命令試圖重新定義“出生公民權”，要求孩子的父母至少有一人必須是美國公民或合法永久居民，否則聯邦機構不得承認其公民身份。



反對者稱，特朗普的命令將影響數十萬在美國出生的人。特朗普一方爭辯說，這項命令只適用於2月19日後出生的人。