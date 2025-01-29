馬英九新年3願望　兩岸和平交流旺

中評社台北1月29日電／法鼓山除夕撞鐘祈福典禮再度響起108聲法華鐘聲，賴清德、馬英九到場祈福，馬英九也許下“地震少、出口多、兩岸和平，交流旺”三個願望。



中時新聞網報導，昨法鼓山除夕撞鐘，馬英九、觀光署署長周永暉、“國父紀念館”王蘭生館長、“考試院考試委員”鄧家基、法鼓山護法總會總會長張昌邦等來賓與會，參與圓滿最後3響。



馬英九致詞時表示，新年前夕，他有三點祈願，第一希望“中華民國”風調雨順、地震少；第二希望國泰民安、出口多；第三希望兩岸和平、交流旺。



方丈和尚果暉法師以“有大願力”傳遞法鼓山今年與社會大眾共同學習的方向。建請人人發與慈悲、智慧相應的好願，照著去做，就是有大願力，能夠為自己、為我們的社會、國家及世界和平來許願，這樣就能將危機化為轉機。一個人這樣做，能夠影響一群人；一群人能夠影響更多的人一起來做，我們的世界就是人間淨土。



賴清德也在撞鐘活動許下三個願望，一願風調雨順、物富民豐、百業興隆，人民安居樂業；二願國泰民安，台灣無災無難；三願印太穩定，世界和平。期盼新的一年，所有人民都能生活幸福、“國家”持續發展。



法鼓山今年的撞鐘活動，藉由直播凝聚全球善願。法鼓山表示，“法華鐘聲是平安、健康、慈悲、智慧的和平鐘聲”，希望透過這份大願力，與社會共同推動世界光明遠大的未來。