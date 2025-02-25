在歐洲推廣中國民樂：匈牙利禪武中心的凌晨

二零二五年二月八日，凌晨在第七屆匈牙利“中國春”文化節演奏琵琶。受訪者供圖 中評社北京2月25日電／據人民日報海外版報導，匈牙利禪武中心民樂部負責人、琵琶民樂人凌晨，致力於在匈牙利推廣中國民樂。她多次與中國大使館、匈牙利當地音樂協會展開演出與合作，通過音樂向世界展現中國傳統音樂獨特的藝術魅力與多樣性。



自幼結緣



凌晨出生於浙江台州。小學一年級時，她的班主任發現她的手指比一般小孩都要修長，於是在老師的推薦下，凌晨走上了學習民族樂器的道路。



“一開始我學習的是古箏，學了一年之後才轉為學習琵琶。”凌晨說道。她第一次聽到琵琶演奏出的音樂，是在課上老師用琵琶演奏的一曲《十面埋伏》。抑揚頓挫的旋律、氣勢磅礴的音樂，一場戰場厮殺的圖卷在老師彈指之間緩緩展開。也就是從這一刻起，凌晨下定了學習琵琶的決心。



但琵琶的學習並非如凌晨所想的那樣簡單。想要演奏出悅耳動聽的音樂，基本功至關重要。凌晨說：“一開始學習的時候我特別興奮，但基本功的學習實在太枯燥了，我無數次想要放棄，是我的父親讓我堅持了下來。”凌晨的父親總是以最嚴格的標準要求她，最基本的掄指，只要一個手型走樣，所有的練習就要重新開始。



從學校畢業後，凌晨來到浙江一個5A級景區的音樂廳工作。在這裡，她獲得了諸多鍛煉機會。她不僅精進了琵琶技藝，還接觸到了古箏、古琴等民族樂器，這些讓她對中國民樂有了更深領悟。同時，她還解鎖了主持、播音等新技能，各方面能力都得以提升。凌晨感慨：“我很感激這段在國內的工作經歷，它是我成長的堅實基石。”



2016年，凌晨跟隨她的丈夫張忠武一起來到了匈牙利。“我和我丈夫因為藝術結緣，他練武術，我彈琵琶，我們想一起到國外宣傳中國文化。”凌晨說道。她的丈夫張忠武是匈牙利禪武文化中心創始人王德慶的首席大弟子，機緣巧合之下，凌晨也加入了禪武。她說：“禪武不僅有武術，還有茶道、中醫等許多傳統文化部門，可唯獨沒有民樂，我希望我的加入可以填補這一部分的空白。”

