海南自貿港拓展全球“朋友圈”

中評社北京3月26日電／據央視新聞報導，作為博鰲亞洲論壇的舉辦地，海南自貿港的建設進展備受關注。博鰲亞洲論壇2025年年會期間，與會嘉賓指出，封關運作後，海南自貿港與世界各地的貿易投資自由便利程度將進一步提升，與中國內地超大規模市場的聯繫也將更加緊密。



2023年，海南自貿港聯合境內外25個自貿區（港）共同發起了《全球自由貿易區（港）夥伴關係倡議》。目前，海南自貿港的國際“朋友圈”達到了38個，遍布亞洲、非洲、歐洲和拉丁美洲。海南省正計劃與全球夥伴共同推進規則與機制軟聯通和基礎設施硬聯通。



海南省省長劉小明稱：“加強交通、物流、信息、通訊、能源等關鍵領域互聯互通，建設跨區域的多式聯運體系和智能物流平台，提升貨物運輸效率，推動區域經濟一體化和全球資源的高效流動。”



2024年，海南貨物貿易進出口同比增長20%，服務貿易進出口同比增長23.9%，實際使用外資、對外投資規模排中國前列。專家指出，海南封關運作將繼續推動中國的制度性開放，引領區域自由貿易發展。



中國（海南）改革發展研究院院長遲福林稱：“封關運作意味著什麼？更加高水平開放，更加快核心政策落地，全面落實《中華人民共和國海南自由貿易港法》，一線放開，二線管好，不僅僅是關稅水平，更重要的是自由貿易制度的安排。”



隨著貿易保護主義抬頭，全球自由貿易正面臨嚴峻挑戰，如何實現轉型發展、促進貿易融通，是自貿區（港）共同面對的重大課題。