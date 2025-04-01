特朗普廢除美聯邦雇員集體談判權

特朗普撤銷聯邦部門集體談判協議（圖片來源：央視網） 中評社北京4月1日電／據央視網報導，央視記者當地時間3月31日獲悉，美國第二大聯邦工會全國財政部雇員工會當天就美國總統特朗普撤銷聯邦部門集體談判協議的行政命令起訴特朗普政府，稱特朗普的命令超出權限，違反了法律。



該工會主席表示，法律明確賦予聯邦雇員集體談判的權利，而這項行政命令以國家安全的名義廢除了大多數雇員的這一權利。