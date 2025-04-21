快評：當前深化兩岸融合發展的重點突出

中評社快評/中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4月20日在杭州舉行的兩岸基層民生發展交流會作開幕致辭時表示，要一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力，強化民生發展的保障。宋濤日前在南京舉辦的台商代表座談會上強調大陸始終要當台商的堅強後盾，要研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。



宋濤在這兩場會議上的講話，充分反映了大陸當前對台工作的亮點和重點，也即在美國發起新一輪關稅戰、台灣當局則進一步阻撓兩岸交流合作、台商台企和台灣基層民生面臨新困難新挑戰的當下，大陸基於兩岸一家親理念，強調要一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸融合發展，讓台商台企和廣大台灣同胞共享大陸經濟發展的機遇和成果。這也是今年中央對台工作的重要精神。



宋濤的講話，也反映了大陸對台政策的連續性和穩定性，反映了大陸的善意和誠意，與美國只會從台掠奪資產（台積電）、掠奪市場（被迫開放美豬美牛等進口）以及不斷提高“保護費”（要求擴大軍購等），形成鮮明對比；也與台灣執政者阻撓兩岸交流合作等逆民意施政作為形成對比。

