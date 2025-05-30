美國一季度企業利潤大幅下滑1181億美元

中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，美國商務部經濟分析局當地時間5月29日公布的數據顯示，美國企業利潤在第一季度大幅下滑。數據顯示，美國企業一季度經庫存估值和資本消耗調整後的當期生產利潤下降1181億美元。



此前，2024年第四季度，美國企業利潤增加了2047億美元。