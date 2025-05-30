【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國一季度企業利潤大幅下滑1181億美元
http://www.CRNTT.com
2025-05-30 10:49:56
中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，美國商務部經濟分析局當地時間5月29日公布的數據顯示，美國企業利潤在第一季度大幅下滑。數據顯示，美國企業一季度經庫存估值和資本消耗調整後的當期生產利潤下降1181億美元。
此前，2024年第四季度，美國企業利潤增加了2047億美元。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國5月消費者信心指數回升
(2025-05-28 18:34:43)
債務和關稅政策正將美國推向金融危機邊緣
(2025-05-27 13:08:56)
特朗普：美國製造業不要襪子要坦克
(2025-05-26 17:06:13)
特朗普：美國鋼鐵仍將由美國控制
(2025-05-26 10:51:40)
美國零售巨頭沃爾瑪計劃裁員約1500人
(2025-05-22 12:21:18)
美消費者信心低迷 經濟負效應持續顯現
(2025-05-20 10:59:02)
網評：如何應對泡沫經濟危機？
(2025-05-13 17:44:28)
關稅成本高 美鞋企無奈私有化
(2025-05-13 10:56:00)
美國關稅令本國小企業愈發絕望
(2025-05-07 17:24:26)
美國3月貿易逆差巨大 農產品出口嚴重下滑
(2025-05-07 11:10:39)