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美國一季度企業利潤大幅下滑1181億美元
http://www.CRNTT.com   2025-05-30 10:49:56


　　中評社北京5月30日電／據央視新聞報導，美國商務部經濟分析局當地時間5月29日公布的數據顯示，美國企業利潤在第一季度大幅下滑。數據顯示，美國企業一季度經庫存估值和資本消耗調整後的當期生產利潤下降1181億美元。

　　此前，2024年第四季度，美國企業利潤增加了2047億美元。

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