美國對巴西加征關稅反噬自身

美咖啡橙汁首當其衝面臨漲價。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京7月11日電／據央廣網報導，當地時間10日，有貿易商和專家表示，如果美國政府堅持自8月1日起對從巴西進口的所有商品徵收50%關稅，產自巴西的咖啡和橙汁等食品價格將大幅上漲。



據近年來的行業數據顯示，在農產品方面，巴西生產的阿拉比卡咖啡占世界總量的近一半，同時巴西還是世界上最大的橙汁生產國之一，占全球出口量的80%。



美國是巴西的第二大貿易夥伴，也是全球最大的咖啡消費國之一。美國消費的咖啡中約有三分之一來自巴西，據行業組織稱，巴西近年來向美國運送的每袋為60公斤規格的咖啡一年就高達約800萬袋。



此外，目前在美國銷售的橙汁有一半以上來自巴西。近年來由於氣候和柑橘綠化病等因素的影響，美國對進口橙汁的依賴程度越來越高。美國農業部今年早些時候發布的一份報告預測，美國橙子產量將在近兩年達到88年來的最低水平，而橙汁產量將跌至創紀錄的低點。



巴西聖保羅商業管理學院政治學教授 馬克：在某種程度上這會對美國經濟產生普遍的負面影響。巴西是主要的橙子生產國，我們的橙子在美國被廣泛消費，美國人消費大量的橙汁，因此，美國人很快就會感受到價格的最終上漲。