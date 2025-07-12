印度墜機調查：聚焦發動機燃油開關為何關閉

中評社北京7月12日電／印度航空事故調查局12日發布一個月前印度航空客機墜毀事故的初步調查報告。報告披露兩名飛行員的對話內容等細節，顯示客機起飛後不久，兩台發動機就失去了燃油供應。多名人士表示，調查重點已縮小到“發動機燃油開關的操作上”。



發動機失去燃油供應



新華社報導，這份長達15頁的報告顯示，涉事客機起飛後不久，兩台發動機失去燃油供應。



報告說，客機墜毀前，控制兩台發動機燃油流量的開關在一秒內先後從“運行”切換至“切斷”位置。駕駛艙語音記錄器的錄音中可以聽到其中一名飛行員問：“為什麼要切斷飛機供油？”另一名飛行員回答：“我沒有”。



報告還顯示，客機墜毀時兩個開關都移回到了“運行”位置，其中一台發動機有恢復運行跡象，但最終無力回天。其間，一名飛行員發出“MAYDAY MAYDAY MAYDAY”求救信號。調查人員說，這一過程將成為調查重點。



但報告沒有說明，上述對話中哪些是機長說的，哪些是副駕駛說的，也沒有說明發出求救信號的是誰。



報告說，從機場監控視頻可以看到，飛機應急能源衝壓空氣渦輪在客機起飛後立即開始工作，表明客機失去動力。飛行路徑附近未觀察到明顯的鳥類活動，客機飛過機場圍牆前即開始下降。



報告同時顯示，客機失事時襟翼設置和起落架位置均為正常。

