今年上半年我國生態環境質量總體持續改善

中評社北京7月29日電／據人民日報報導，生態環境部28日舉行例行新聞發布會。會上通報：今年上半年，我國環境空氣質量和地表水環境質量總體持續改善。



在環境空氣質量方面，上半年，339個地級及以上城市平均空氣質量優良天數比例為83.8%，同比上升1.0個百分點；平均重度及以上污染天數比例為1.5%，同比持平。全國PM2.5平均濃度為32.1微克／立方米，同比下降2.4%；PM10平均濃度同比持平，為55微克／立方米。



從重點區域來看，京津冀及周邊地區“2＋36”城市PM2.5平均濃度為40.8微克／立方米，同比下降15.4%；平均優良天數比例為67.6%，同比上升9.9個百分點；平均重度及以上污染天數比例為1.2%，同比下降1.8個百分點。



長三角地區31個城市PM2.5平均濃度為37.4微克／立方米，同比下降4.3%；平均優良天數比例為76.9%，同比上升1.6個百分點；平均重度及以上污染天數比例為0.3%，同比下降0.5個百分點。



汾渭平原13個城市PM2.5平均濃度為38.3微克／立方米，同比下降13.7%；平均優良天數比例為68.4%，同比上升7.1個百分點；平均重度及以上污染天數比例為2.9%，同比上升1.2個百分點。



在地表水環境質量方面，上半年3641個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ—Ⅲ類）斷面比例為89.0%，同比上升0.2個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為1.0%，同比上升0.2個百分點。其中，長江、黃河、珠江、鬆花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流水質優良（Ⅰ—Ⅲ類）斷面比例為90.4%，同比上升0.1個百分點；劣Ⅴ類斷面比例為0.8%，同比上升0.3個百分點。



監測的209個重點湖（庫）中，水質優良（Ⅰ—Ⅲ類）湖庫個數占比78.0%，同比下降1.5個百分點；劣Ⅴ類水質湖庫個數占比3.8%，同比下降0.5個百分點。