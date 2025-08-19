【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本大阪道頓堀一建築失火
http://www.CRNTT.com
2025-08-19 14:22:31
中評社北京8月19日電／據新華社報導，據日本廣播協會報導，日本大阪道頓堀一棟建築18日上午發生火災，目前尚不清楚是否有人員傷亡。
當地消防部門表示，起火的是一棟7層建築的1樓，已出動33輛消防車和1架直升機參與滅火。
道頓堀位於大阪中央區，集中了大量餐飲店和商店。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
警惕日本右翼為軍國主義招魂
(2025-08-19 07:43:59)
靖國神社旁設“遊就館”，歪曲歷史誤導民眾
(2025-08-18 17:04:25)
美關稅政策重創日本汽車產業
(2025-08-18 12:48:43)
日本密集參與多國聯合軍演
(2025-08-18 10:46:41)
日本准航母有新動向 專家解讀
(2025-08-18 10:45:05)
葉匡時：台灣應分散市場 不能集中美國
(2025-08-18 00:36:01)
中評鏡頭：全台最大日軍二戰遺跡在新竹六燃
(2025-08-18 00:21:30)
日本投降80年，警惕右翼淡化侵略史
(2025-08-17 10:30:19)
日本公開“最新潛艇”設計圖
(2025-08-17 10:30:17)
日本二季度實際GDP環比微增0.3%
(2025-08-16 11:29:39)