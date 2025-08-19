日本大阪道頓堀一建築失火

中評社北京8月19日電／據新華社報導，據日本廣播協會報導，日本大阪道頓堀一棟建築18日上午發生火災，目前尚不清楚是否有人員傷亡。



當地消防部門表示，起火的是一棟7層建築的1樓，已出動33輛消防車和1架直升機參與滅火。



道頓堀位於大阪中央區，集中了大量餐飲店和商店。