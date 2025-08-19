國航活動亮相大阪世博會

8月17日，中國國際航空股份有限公司在大阪世博會中國館舉辦“用心相伴，與愛同行”主題日活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華社報導，中國國際航空股份有限公司17日在2025年日本大阪世博會中國館舉辦“用心相伴，與愛同行”主題日活動，以沉浸式互動和溫情故事展示企業作為“空中橋梁”的使命擔當，吸引了來自世界各地的觀眾踴躍參與。



中航集團副總經理、國航副總裁閻非，大阪世博會中國館館長章書靖，中國駐大阪總領館代理總領事方煒，大阪觀光局理事長溝畑宏等嘉賓出席活動。日本前首相鳩山由紀夫向活動發表書面致辭。



閻非在致辭中表示，國航作為中國唯一載旗航空公司，始終堅持“專業信賴、國際品質、中國風範”的品牌理念，是連接中國與世界的“空中橋梁”。去年是中日通航50周年，在世界航空市場穩步恢復的背景下，目前國航及其控股的深航、山航、澳門航的中日間周客運航班已超過600班次，未來國航將為中日航線的不斷發展、中日人民的友好往來作出新的更大貢獻。



章書靖表示，中國館以“共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會”為主題，自開館以來始終是大阪世博會最熱門的場館之一，目前已累計接待遊客超過120萬人次。“國航日”活動體現了國航在國際交往中以專業的責任塑造自身國際形象，持續發揮自身作用，成為推動世界各國經貿往來日益繁盛的重要角色。



方煒表示，國航肩負著中日之間“空中橋梁”的使命，國航人五十多年來從未停歇，精心鋪設並悉心維護著中日直航這座橋梁。中國駐大阪總領館願堅定地與國航一起，不斷為這座大橋強基固本，添磚加瓦。



活動現場，國航代表介紹了國航的發展歷程和航線網絡布局，重點展示了數字化賦能下的服務升級成果及綠色低碳創新實踐。國航白金卡會員分享了與國航30餘年的故事，日籍乘務員和地面服務人員講述了旅途中溫暖瞬間，展現國航傳遞溫情、連接世界的企業使命，引發觀眾共鳴。



溝畑宏表示，日本和中國之間有著長久的友誼和歷史淵源。通過這次世博會，我能深切感受到日中兩國國際交流加深了彼此的理解。此次“國航日”活動所倡導的“用心相伴，與愛同行”的理念，正是日中關係面向未來的象徵。