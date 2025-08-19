日本擬批准發行日元穩定幣

中評社北京8月19日電／據新華社報導，日本經濟新聞社18日報導，日本金融廳最早將於今年秋季批准發行該國首款錨定日元資產的穩定幣，旨在用於國際匯款等領域。



總部位於日本首都東京的金融科技企業JPYC公司將在本月內註冊為貨幣轉賬業務運營商。英國《金融時報》7月28日提供的數據顯示，全球流通中的穩定幣價值已增至約2500億美元，其中大多數錨定美元資產。



穩定幣基於區塊鏈技術。錨定美元資產的穩定幣需要至少有1：1的儲備資產支持，相關資產可以是美元、活期存款、美國國債等。日本2023年6月生效的法律修訂將穩定幣定義為“本幣計價資產”，將其與其他加密貨幣區分開，並允許銀行、信托公司及貨幣轉賬企業發行此類貨幣。



這款新的日元穩定幣將被命名為JPYC，1JPYC固定兌換1日元（約合0.05元人民幣），以日元存款和日本國債等高流動性資產作為儲備支撐。個人、企業和機構投資者可申請購買JPYC穩定幣並進行支付轉賬，隨後穩定幣將轉入其電子錢包，應用場景包括向海外留學生匯款、企業支付，以及基於區塊鏈的資產管理服務等。



日經新聞報導，該項目計劃在三年內發行1萬億日元（487億元人民幣）的JPYC穩定幣。



JPYC公司代表岡部（音譯）日前在社交媒體X上發文說，日元穩定幣可能對日本債券市場產生重大影響。他指出，錨定美元資產的穩定幣發行方已成為美國國債的重要買家，將其作為流通代幣的抵押品。例如，“泰達幣”（USDT）和“美元幣”（USDC）首選的配置標的就是美國國債。



岡部暗示，若JPYC被廣泛使用，日本可能出現類似趨勢，從而提振日本政府債券需求，“未來JPYC很可能會開始大量購入日本國債”。



國際清算銀行6月24日警告，去中心化穩定幣在成為可廣泛使用的貨幣方面“表現糟糕”。國際清算銀行在當天發布的年度經濟報告中說，此類穩定幣具有三大缺陷：一是沒有中央銀行背書；二是缺乏對非法使用的足夠防範措施；三是沒有生成貸款的資金靈活性。