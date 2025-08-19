韓國民眾起訴尹錫悅夫婦

中評社北京8月19日電／據新華社報導，韓國逾1.2萬名民眾18日就緊急戒嚴事件集體起訴前總統尹錫悅夫婦，每名原告索賠10萬韓元（約合518元人民幣）。



據韓國媒體報導，本案原告共計12225人，通過代理律師金敬浩（音譯）向首爾中央地方法院提起訴訟。原告方主張，時任總統尹錫悅去年12月發布緊急戒嚴令屬於侵犯民眾基本權利的故意犯罪行為，損害民眾尊嚴，因此提出索賠。



原告方同時指控尹錫悅夫人金建希是促成戒嚴事件的共犯，也將其列為被告，要求她共同承擔賠償責任。



按韓國媒體說法，由於本案結案前允許更多人加入原告方，參與訴訟的民眾可能進一步增加。



上月底，首爾中央地方法院對一起類似訴訟作出一審判決，裁定被告尹錫悅就緊急戒嚴事件向104名原告每人支付10萬韓元精神損害賠償金。這是韓國法院首次認定尹錫悅發布緊急戒嚴令給民眾造成精神損害，並且民眾有權索賠。尹錫悅方面不服判決，已提起上訴。



去年12月3日，尹錫悅發布緊急戒嚴令。今年4月4日，韓國憲法法院宣布通過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅被罷免總統職務。7月10日，首爾中央地方法院簽發對尹錫悅的逮捕令，負責調查緊急戒嚴事件的特檢組隨後實施逮捕，尹錫悅被羈押在首爾拘留所。