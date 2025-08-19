“核心價值觀百場講壇”在上海舉辦

中評社北京8月19日電／據人民日報報導，由中宣部宣教局、光明日報社共同主辦的“核心價值觀百場講壇”第160場活動近日在上海淞滬抗戰紀念館舉行。中央黨史和文獻研究院第六研究部原主任、研究員張士義作題為《東方主戰場：中國與世界反法西斯戰爭》的演講。



宣講中，張士義結合大量史實闡明，從1931年侵華日軍發動“九一八”事變起，到1945年日本無條件投降，中國人民抗日戰爭具有鮮明的反法西斯特徵。在世界反法西斯戰爭中，中國戰場作戰時間長、作戰區域廣，是開辟最早、堅持最久的東方主戰場。



張士義指出，中國人民抗日戰爭不僅捍衛了國家主權，更以巨大的民族犧牲為世界反法西斯戰爭勝利作出了不可替代的貢獻，其歷史地位已被國際社會廣泛認可，贏得了世界愛好和平人民的尊敬，贏得了崇高的民族聲譽。



張士義表示，紀念中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利，不是要延續仇恨，而是要喚起對和平的向往和堅守。“我們要堅定不移同各國人民攜手努力，共同推動構建人類命運共同體，為創造人類美好未來而不懈奮鬥。”



本次活動由上海市委宣傳部、光明網承辦，寶山區委宣傳部、上海淞滬抗戰紀念館協辦。光明網、光明日報客戶端對活動進行了現場直播。