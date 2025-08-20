雲南景穀開展澄清正名　凝聚幹事創業精氣神

中評社北京8月20日電／據中國紀檢監察報報導，近日，雲南省景穀傣族彝族自治縣紀委監委工作人員到縣屬某國有企業開展澄清正名工作並送達澄清正名函：“經核查，反映你公司的檢舉控告問題失實，現在以會議的形式澄清問題，希望你公司及時消除顧慮，放下思想包袱，在改革創新的道路上奮勇前行。”



此前，景穀縣紀委監委收到信訪舉報，反映該企業非法收取資金。承辦部門通過實地走訪、查閱資料、個別談話等方式開展核實，確定舉報反映的內容失實。縣紀委監委啟動澄清正名程序，通報核查情況。“紀檢監察機關及時查清問題並召開澄清通報會，我的心結解開了，將團結帶領員工以飽滿的精神狀態投入到企業生產經營中。”該國企負責人說。



景穀縣紀委監委堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，及時為受到不實舉報的黨員幹部和單位澄清正名，激勵黨員幹部敢於擔當、開拓進取。通過建立澄清失實檢舉控告件聯審機制，認真梳理擬澄清正名件，由分管信訪工作的領導組織信訪、案管、審理、具體承辦部門聯合進行逐件審核，確保核查結果經得起檢驗。綜合運用書面澄清、當面澄清、會議澄清、通報澄清等多種方式，常態化開展澄清正名工作。近年來，該縣紀委監委共為26名黨員幹部和6個單位澄清正名。



該縣紀委監委還構建回訪機制，在回訪前結合澄清對象被舉報內容、性格特徵、崗位職責制定“一人一策”方案，通過電話回訪、實地走訪、談心談話等方式，掌握澄清對象的思想認識、工作表現等情況，幫助幹部緩解壓力、糾正偏差、排憂解難、重振士氣。回訪後建立動態檔案，適時跟蹤澄清回訪對象思想轉化、履職表現、群眾反饋等情況。



“我們將進一步健全完善澄清正名工作機制，在做好澄清正名的同時，加大對誣告行為的治理，凝聚全縣黨員幹部幹事創業的精氣神。”景穀縣紀委監委負責同志說。

