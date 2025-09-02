中評社北京9月2日電／網評：全球治理的中國智慧與實踐



作者：靖偉（國際關係學者） 來源：大公報



中國迎來上合時間。8月31日至9月1日，2025年上海合作組織峰會在天津舉行，這是中國第五次主辦上合組織峰會，也是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。



上合組織的發展歷程，不僅形成了讓世界刮目相看的上合力量，也給全球提供了構建新型國際關係、應對全球挑戰的新型樣本，更彰顯了中國以“上海精神”為內核、以務實行動為路徑的中國智慧與實踐。



維護多邊體系關鍵力量



24年來發展歷程驗證了“上海精神”的強大生命力。國家主席習近平在重要講話中系統梳理了組織發展脈絡：率先建立邊境地區軍事領域信任機制，把綿延萬里的邊界打造成友好、互信、合作的紐帶。最早採取打擊“三股勢力”多邊行動，扎實推進執法安全合作，妥善管控處理矛盾分歧，旗幟鮮明反對外部干涉，維護了地區和平安寧。率先啟動共建“一帶一路”合作，一大批標誌性工程和“小而美”民生項目落地生根，產業投資合作積極推進，地區發展繁榮動力更加充足。率先締結長期睦鄰友好合作條約，宣告世代友好、永不為敵。率先提出共商共建共享的全球治理觀，踐行真正的多邊主義。



這些“率先”與“最早”的實踐，不僅塑造了新型國際關係典範，更揭示了多邊主義的深刻內涵：以共同安全替代陣營對抗，以發展紅利消弭發展鴻溝。面對當前單邊主義抬頭、地緣衝突加劇的複雜形勢，上合組織26國以占全球近半人口、經濟總量接近30萬億美元的體量，成為維護多邊體系的關鍵力量。

