網評：大罷免戰犯全身而退　“賴”死不走

中評社北京9月2日電／網評：“大罷免”三大“戰犯”全身而退 “賴”死不走



作者：朱穗怡 來源：大公報



民進黨賴清德當局行政團隊改組“千呼萬喚始出來”，據說是民進黨當局在“大罷免”慘敗後“承諾反省”的行動之一。看來，如果不是民進黨在“大罷免”中一敗塗地，其行政團隊改組還不知道要拖到什麼時候。此次人事調整涉及10個機構和16名官員，看似改組幅度不小，但多數的調整是現任副部長升任部長，或現任官員調動，仍是“小圈圈用人”，台灣輿論一片罵聲。頗為諷刺的是，被視為“大罷免”三大“戰犯”的民進黨立法機構黨團總召柯建銘、兼任民進黨主席的民進黨當局領導人賴清德和行政機構負責人卓榮泰卻安然無恙，可見賴清德的所謂“反省”不過是他用來堵住台灣社會悠悠之口的敷衍之詞罷了。



賴當局行政團隊自去年5月上任以來，爭議不斷，要求撤換相關官員的聲浪此起彼伏。尤其經濟部門負責人郭智輝屢屢失言，據說已經到了“婦孺皆知”的地步。去年他拋出獨創的“發電法”，聲稱可在菲律賓發展綠色能源發電，然後把“綠電”輸回台灣。此言一出，輿論嘩然。台灣方面並不具備構建海底電纜輸電的經驗，而且這種輸電方法成本相當高，完全解決不了台灣的缺電問題。此外，近月台美進行關稅談判，台灣業界心急如焚，郭智輝卻說“關稅不重要”。台灣是出口型經濟，關稅高低攸關台灣貨物在海外的競爭力，怎會不重要？此言竟出自賴當局主管經貿領域的官員之口，著實令人錯愕。這樣的人若還留任，台灣經濟發展恐怕凶多吉少。

