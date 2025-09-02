中評社北京9月2日電／網評：以“上合擔當”完善全球治理



作者：馬浩亮 來源：大公報



上海合作組織天津峰會，是這個世界上最大的區域組織，成立24年來所召開的規模最大的一次峰會。站在全球治理的十字路口，峰會通過一攬子成果，形成了縱深映照歷史與未來、統籌安全與發展、雙邊與多邊相結合、以區域帶動全球的獨特平台。



安全領域四大中心的建立、關於支持多邊貿易體制的聲明、24份成果文件的簽署，在當前世界變亂交織、貿易保守主義逆流湧動的情況下，將注入更多確定性。而雙邊層面，中國與印度的關係借助峰會進一步回暖；中國與土耳其將加強共建“一帶一路”倡議同“中間走廊”計劃對接，推進中歐班列南向通道發展；中國與亞美尼亞宣布建立戰略夥伴關係；巴基斯坦與亞美尼亞在天津簽署聯合公報，正式建立外交關係。這些都凸顯了峰會卓有成效。



習近平主席用“四個率先”“五個堅持”，總結上合組織歷史成就，闡明構建更加公正合理全球治理體系的中國主張、中國方案，也為國際社會凝聚共識、共克時艱增強信心。中國亦一如既往踐行大國責任，以實際行動為國際社會提供更多優質公共產品，譬如，實施新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風電”項目，同各方共同建設好人工智能應用合作中心，歡迎各方使用北斗衛星導航系統，請有條件的國家參與國際月球科研站建設等。



這些舉措，在新一輪科技革命與產業革命的關鍵時期，將讓相關國家共同搭乘發展快車、分享發展紅利、縮小發展鴻溝。這與霸權大國的築墻、挖溝、脫鈎，形成鮮明對比。誠如吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫所言：“吉爾吉斯斯坦最寶貴的優勢就是與中國為鄰。”這形象而直觀地概括了中國的感召力和影響力。



大塊頭應有大作為，擁有全球一半人口和接近30萬億美元經濟體量的上合組織，已成為新興市場國家和全球南方國家的重要代表。通過此次天津峰會，發出共同聲音，挺膺“上合擔當”，旗幟鮮明也更有力量反對霸權主義和強權政治。這對於推進全球治理體系變革，構建普惠包容的經濟全球化、平等有序的世界多極化以及國際關係民主化，具有極重要的現實意義和長遠意義。