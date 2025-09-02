中評社北京9月2日電／網評：多管齊下深化愛國教育



作者：穆家駿（全國青聯常委、香港青年大專學生協會總幹事） 來源：文匯網



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日北京天安門廣場將舉行盛大閱兵活動。作為港區全國青聯常委及一名中國歷史科老師，這次紀念活動是對青少年進行愛國主義教育的絕佳機會。教育局鼓勵全港中小學舉行升旗禮及奏唱國歌，並安排師生收看閱兵儀式及進行相關學習活動，香港升旗隊總會舉行的聯校升旗禮已獲近350所學校報名，超過18萬名師生響應，這種積極參與的態度值得肯定，因為這不僅是一場儀式，更是愛國教育的生動實踐。



抗戰歷史是愛國教育的寶貴資源。歷史教育不應只停留在課本知識的傳授，更應通過儀式，激發情感共鳴。升旗禮、奏唱國歌等活動，能夠在莊重氛圍中讓學生感受國家尊嚴，而在今年抗戰勝利80周年這個重要歷史節點，舉行這些儀式更能讓學生體會到先輩為民族求存所付出的巨大犧牲。



單純通過課堂講授，難以引導學生體驗情感。培養情感必須與深度學習相結合。作為中史教師，筆者認為學校可以趁今年抗戰勝利80周年的節點，設計更多跨學科學習活動。例如中文科可進行抗戰文學研讀；音樂科可教唱抗日愛國歌曲；美術科可組織相關主題創作；公民科可探討戰爭與和平的當代意義。通過多元化的學習體驗，讓學生從不同角度理解抗戰歷史的深刻內涵。

