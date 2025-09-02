特朗普2.0　美聯儲陷三重險境

隨著特朗普進一步施壓，市場愈來愈擔憂美聯儲的獨立性會受到損害。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月2日電／大公報9月2日發表中銀證券全球首席經濟學家管濤評論文章稱，美聯儲2022年3月以來的激進緊縮，在降低通脹的同時保持了就業穩定，到去年9月重啟降息，美國經濟“軟著陸”幾乎唾手可得。然而，特朗普重返白宮後有恃無恐地幹預美聯儲操作，成為今年上半年美元指數暴跌的重要推手。現在，美聯儲被置於三重險境，美元信用下降和美元匯率頽勢都恐尚未見底。



特朗普在競選期間標榜“關稅”是其字典里最美的詞匯，自今年1月二次入主白宮後，他頻頻揮舞關稅大棒。美聯儲主席鮑威爾則多次表示，若不是出於對關稅的擔憂，今年美聯儲很可能早已降息。7月份最新的議息會議紀要顯示，美聯儲對通脹風險的擔憂仍高於經濟下行。



關稅擾動貨幣政策



受關稅政策影響，美國通脹預期和通脹壓力正在“趕來的路上”。



一方面，通脹預期較快上升。密歇根大學的調查結果顯示，今年以來，1年期和5年期通脹預期最高分別升至6.6%和4.4%，較去年底分別高出3.8和1.4個百分點，超過前期高通脹回歸時期的高點，分別創1981年12月和1991年4月以來新高。隨著8月初新版對等關稅政策落地，當月1年期和5年期通脹預期均環比跳升0.5個百分點，分別為4.9%和3.9%。



另一方面，通脹壓力逐步顯現。7月份，美國消費者物價指數（CPI）同比增長2.7%，核心CPI通脹為3.0%，較4月份分別高出0.4和0.2個百分點；個人消費支出指數（PCE）通脹2.6%，核心PCE通脹2.9%，較4月份分別高出0.4和0.3個百分點；生產者價格指數（PPI）通脹3.3%，核心PPI通脹3.7%，分別環比跳升0.9和1.1個百分點。如果說CPI和PCE反映需求端的關稅通脹效應還不足為慮的話，PPI則顯示供給端的關稅通脹效應已開始顯現，向需求端的傳導或不久矣。

