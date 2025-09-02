海外僑胞紀念抗戰勝利80周年

圖為晚會演出現場。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京9月2日電／據中國僑網報導，從1931年到1945年，作為東方主戰場，中國付出了3500多萬軍民傷亡的巨大代價，為世界反法西斯戰爭勝利作出了不可磨滅的貢獻。



14年間，海外華僑積極支援祖國抗戰，共赴國難。



80年後的今天，海外僑胞們也從未忘記這段歷史。他們以不同形式開展紀念活動，緬懷先輩、銘記歷史，也不忘讓年輕一代珍視和平、傳遞和平。



用藝術致敬和平



當地時間8月23日，《記憶與和平》80周年回顧大型文藝演出在澳大利亞珀斯舉辦。一首大合唱《保衛黃河》拉開了整場演出的序幕。



“直到那一天，烏雲撕開了天幕。直到那一夜，盧溝橋的月色被刺刀撕得粉碎……”舞台詩劇《復興之路》打動了在場的觀眾。



“大家的掌聲讓我印象深刻。”主辦方、澳大利亞珀斯華星藝術團團長丁少平稱，該節目將音樂、影片、詩朗誦與舞蹈相結合，希望用這樣的嘗試讓觀眾重溫抗戰勝利背後的巨大犧牲。



“完成這次演出對身在海外的華僑華人來說有不一樣的意義。”丁少平稱，團隊涵蓋專業演員與業餘愛好者，有年過六旬的長者，也有年僅七歲的孩童。通過四個多月的排練，《哆來咪》《松花江上》等經典歌曲得到重新演繹。“我們希望以藝術為紐帶，回望崢嶸歲月、緬懷歷史，並向世界傳遞勇氣與希望。”他說。

