前紐約市長朱利安尼遇車禍　脊椎骨折

現年81歲的前美國紐約市長朱利安尼在新罕布什爾州遭遇車禍。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月2日電／據大公報報導，綜合路透社、CNN報導：當地時間8月30日，現年81歲的前美國紐約市長朱利安尼在新罕布什爾州遭遇車禍，導致脊椎骨折、多處撕裂傷和挫傷，現已入院治療。



新罕布什爾州警方表示，當地時間8月30日晚上10時左右，朱利安尼乘坐由其發言人古德曼駕駛的一輛租來的福特汽車，在該州的93號州際公路上，被一名19歲女子駕駛的本田車輛從後方撞上，兩輛車隨後都撞上高速公路的中央隔離帶。三人均被送往醫院，暫無生命危險。警方表示，正在調查這起車禍，目前尚未提出任何指控。



朱利安尼的安全主管拉古薩發布聲明稱，朱利安尼被診斷為脊椎骨折、多處撕裂傷和挫傷，左臂和小腿受傷嚴重，但他“精神抖擻”，“完全警覺和清醒”，預計還需住院兩到三天，之後將佩戴支架來固定受傷的脊椎。



當被問及是否懷疑有人蓄意針對朱利安尼時，拉古薩稱“這屬於意外事故”。他還表示，事故發生前，朱利安尼被一名遭遇“家庭暴力”的女性攔下，他“立即施以援手並撥打了911”。朱利安尼在1994年至2001年間擔任紐約市長，因指揮應對“9.11”恐襲事件被譽為“美國市長”。朱利安尼在特朗普第一任期內加入其律師團隊，之後因涉嫌試圖幫助特朗普推翻2020年美國大選結果而官司纏身。2023年12月，朱利安尼因不實指控2名佐治亞州選務人員參與2020年選舉舞弊，被判賠償近1.5億美元。