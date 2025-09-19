董軍主旨演講　提四建議為持久和平

國防部長董軍出席第十二屆北京香山論壇開幕式（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月19日電（記者 郭至君）9月18日，第十二屆北京香山論壇在北京國際會議中心開幕。國防部長董軍出席論壇並作主旨發言。董軍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。我們要秉持正確二戰史觀，堅定捍衛歷史正義，凝聚最廣泛共識。董軍表示，身處充滿挑戰的時代，合作是最好的選擇。中國軍隊將同各方以實際行動共築安全屏障，持續深化軍事互信，加強多邊協作，提升合作質效，完善合作機制，為維護世界和平、構建人類命運共同體做出新的更大貢獻。



在談到台灣問題時，董軍指出，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分。台灣屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一，無堅不摧的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，我們隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉。



關於南海，董軍說，在南海，中方與地區國家一道推動落實南海各方的行為宣言，加緊南海行為準則的磋商，“求和平、謀發展”的共識與合力正在凝聚。他指出，某些域外國家所謂的“航行自由”，個別聲索國所謂的“國際仲裁”，公然挑戰國際關係的基本準則。中國依法維護領土主權和海洋權益，正是對戰後秩序和國際法制的堅定捍衛。董軍呼籲，各國要支撐多邊主義，世界多極化是百年變局的必然趨勢。

