黨主席選舉落幕　張雅屏點出3大問題要面對

中評社台北10月19日電／國民黨主席選舉結果昨日揭曉，鄭麗文以6萬5122票勝出，擊敗其他5位候選人。國民黨選監委員張雅屏認為，此次黨主席選舉，有三個面向可以看出國民黨要面對的問題。



中時新聞網報導，張雅屏今在臉書指出，此次黨主席選舉，有三個面向看國民黨要面對的問題，其中最大的是黨員資料問題；張指出，非常多回報，以投開票所為單位，黨員資料有狀況的比例超過10%，這是黨籍管理的問題，尤其是黨員應是政黨最大的資產，必須要能找得到，請得動，進而才可能輔選。



張雅屏表示，第二個問題是整個黨的幹部管理問題，黨工人數不足就勢必要改變工作方式，黨員與黨務幹部、政治幹部、社會幹部不同，若前者是一般會員，後者就是付費會員，因為後者享有的權利義務都該更大；專職黨務人員勢必要精簡，黨不是公務單位，沒有甚麼黨官衹有黨工。



“最後是政黨的政治論述”，張雅屏表示，“三民主義五權憲法”是國民黨的核心價值，“和平 奮鬥 救中國”是迄今未完成的國父遺教，選舉過程可以看到呈現混亂不堪的認知，敵我不分的價值判斷。不立下旗幟，勢必混亂難行。



張雅屏說選舉結果如所預期，選後就開始炒作人事，但這是新任主席的功課，關心就給鄭麗文時間處理，“相信關心的朋友都有所期待，但在當下條件實在不容易短時間能打造出團隊”。