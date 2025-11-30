日本加速提高防衛開支引發擔憂

中評社北京11月30日電／日本政府日前批准2025財年（2025年4月至2026年3月）補充預算案，使本財年防衛開支佔國內生產總值（GDP）的比例提升到2%，此舉引發日本各界擔憂。



新華社援引《日本經濟新聞》報導，日本內閣會議28日批准的2025財年補充預算中包括防衛相關費用1.1萬億日元（約合498億元人民幣），連同9.9萬億日元（約合4484億元人民幣）的初始預算，2025財年防衛開支合計達到約11萬億日元（約合4982億元人民幣），在GDP中佔比達到2%。



日本政府在2022年底正式通過新“安保三文件”，計劃將2023至2027財年的防衛開支總額提升至約43萬億日元（約合1.95萬億元人民幣），並在2027財年實現防衛開支在GDP中佔比達2%的目標。今年10月，日本首相高市早苗在施政方針演講中提出，要將原定於2027財年實現的“防衛開支佔GDP2%”的目標提前至本財年內達成。



日本《朝日新聞》11月30日刊發社論稱，日本在新“安保三文件”中提出要“從根本上強化防衛能力”、擁有“對敵基地攻擊能力”，而“對敵基地攻擊能力”掏空了日本的“專守防衛”原則。高市的安全保障政策延續了上述路線，包括進一步提高防衛開支、大幅放寬武器出口限制等。日本作為和平國家的狀態進一步變質令人強烈擔憂。



日本山口大學名譽教授纐纈厚在接受新華社記者採訪時說，日本政府正加速推進軍備擴張路線，對日本經濟來說，超過10萬億日元的防衛開支是一筆極其沉重的負擔，這種做法罔顧民生。