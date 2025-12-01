特朗普對達成結束烏克蘭危機的協議表樂觀

中評社北京12月1日電／美國總統特朗普11月30日表示，他對達成結束烏克蘭危機的協議表示樂觀。



新華社報導，特朗普當天在美國總統專機“空軍一號”上答記者問時說，當天早些時候美國和烏克蘭在佛羅里達州舉行的高級別會談“進展順利”，存在達成協議的“良好機會”。



美國國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫和特朗普女婿庫什納參加了會談。魯比奧在會談後說，雙方在日內瓦會談基礎上又取得一些進展，但“有更多工作要做”。



據美國媒體報導，會談內容涵蓋烏克蘭選舉時間表、俄烏土地交換可能性，以及美烏日內瓦會談中未解決的分歧等。威特科夫和庫什納12月1日將赴莫斯科與俄方會談。



11月30日，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上說，他當天分別與北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩通電話。據報導，澤連斯基12月1日將赴巴黎與法國總統馬克龍會談。



11月20日，美媒披露白宮起草的28點俄烏“和平計劃”，被烏克蘭和歐洲認為偏袒俄羅斯。11月23日，美烏歐代表在瑞士日內瓦舉行會談，對該方案進行大幅修改，但修改內容未公佈。



近期，俄羅斯對烏多座城市和基礎設施發動導彈和無人機襲擊；烏方則使用遠程無人機和國產導彈打擊俄能源和國防基礎設施。